Постановление правительства Кировской области от 21 февраля 2022 года № 61-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.2:

1.1.1.1. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1:

1.1.1.1.1. В подпункте 1.2.1.3.3 слова ", а также соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и 1.2.5 настоящего постановления" заменить словами "и соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 1.3 настоящего постановления".

1.1.1.1.2. В подпунктах 1.2.1.3.5 и 1.2.1.3.6 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.3. Подпункт 1.2.1.3.7 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.7. Осуществляемую на открытом воздухе деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха (далее - парки), пляжей при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения возможности социального дистанцирования посетителями парков, пляжей (за исключением членов одной семьи), в том числе при оказании услуг бассейнов и аттракционов;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.4. В подпункте 1.2.1.3.8 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.5. Подпункт 1.2.1.3.9 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.9. Осуществление деятельности цирка, театров и проведение концертов при соблюдении рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 21.07.2020 № МР 3.1/2.1.0202-20, требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.6. В абзаце "при соблюдении требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" подпункта 1.2.1.3.10 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.7. В абзаце третьем подпункта 1.2.1.3.11 и подпункте 1.2.1.3.12 слова ", требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и 1.2.5 настоящего постановления" исключить.

1.1.1.1.8. В подпункте 1.2.1.3.13 и абзаце шестом подпункта 1.2.1.3.14 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.9. В подпункте 1.2.1.3.15:

1.1.1.1.9.1. В абзаце втором слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.9.2. Абзац девятый исключить.

1.1.1.1.10. Абзац "при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.3.5, 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" подпункта 1.2.1.3.16 изложить в следующей редакции:

"при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.3.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.11. Подпункт 1.2.1.3.18 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.18. Проведение конференций, круглых столов, форумов, организуемых органами публичной власти и (или) организациями, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования и соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 1.3 настоящего постановления".

1.1.1.2. В подпункте 1.2.3:

1.1.1.2.1. В абзаце третьем подпункта 1.2.3.1 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.2.2. В абзаце "при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" подпункта 1.2.3.2 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.2.3. В абзаце "при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления, а также при использовании работниками спортивных организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)" подпункта 1.2.3.4 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.3. Подпункты 1.2.4, 1.2.4-1, 1.2.4-2, 1.2.5, 1.2.6 исключить.

1.1.2. Подпункты 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.9. Граждане, прибывшие с территории иностранных государств обязаны:

1.9.1. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в том числе постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7).

1.9.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания).

1.10. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кировской области, обязаны:

1.10.1. Обеспечить информирование работников, планирующих выезд из Российской Федерации, о необходимости исполнения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 при возвращении в Российскую Федерацию.

1.10.2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД.

1.10.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в том числе постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7, постановлениями иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, а также исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.10.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.10.5. Не допускать на рабочее место, территорию организации и (или) место выполнения работ (оказания услуг) работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан:

с положительным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или иммунохроматографическим методом (выявление антигенов SARS-CoV-2 экспресс-тестированием);

в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

1.10.6. Обеспечивать обучающихся, проходящих в организации (у индивидуального предпринимателя) производственную практику в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, при прохождении производственной практики запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

1.10.7. Выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 5 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20".

1.2. Пункты 2-1, 4, подпункты 6.4 и 6.6 пункта 6 исключить.

1.3. В пункте 11:

1.3.1. Подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1. Министерству здравоохранения Кировской области организовать работу медицинских организаций в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.3.2. Подпункт 11.3 исключить.

1.4. Подпункт 13.2 пункта 13, пункт 16-1 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







