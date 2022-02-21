Постановление правительства Орловской области от 19 февраля 2021 года № 67 "Об организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области"

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях обеспечения временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, Правительство Орловской области постановляет:

1. Определить уполномоченным органом по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

2. Уполномоченному органу:

организовать временное размещение и социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, в том числе временное размещение, питание и транспортное обеспечение;

обеспечить ведение учета и формирование списка лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, находящихся в пунктах временного размещения на территории Орловской области.

3. Департаменту финансов Орловской области в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления проработать вопрос источника и объема подушевого финансирования обеспечения за счет средств областного бюджета временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области в пунктах временного размещения, и внести предложения по данному вопросу Председателю Правительства Орловской области.

4. Департаменту здравоохранения Орловской области:

организовать медицинский осмотр лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, перед их направлением в пункты временного размещения на территории Орловской области на наличие острых респираторных вирусных заболеваний;

осуществить сбор данных о наличии у лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, вакцинации против новой коронавирусной инфекции, провести разъяснительную работу о необходимости ее проведения, организовать проведение вакцинации лицам, ее не имеющим;

организовать медицинское наблюдение лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, размещенных в пунктах временного размещения.

5. Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области в рамках полномочий, в 2-дневный срок проработать предложения по организации временного размещения и социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков







