Пистолет Макарова переделали в праздничный травмат

В России начались продажи нового травматического пистолета на базе ПМ. Выход новинки приурочен к Дню защитника Отчества.

Новый пистолет называется PM PRO и рассчитан на использование 9-милиметрового патрона РА. Оружие сочетает надежность пистолета Макарова и возможность установки опционных прицельных приспособлений - посадочные места для них выполнены по стандарту Glock, отметили в концерне "Калашников".

Масса пистолета 750 граммов, он использует штатный магазин на восемь патронов, в стволе установлены два ограничительных штифта.

Пистолет Макарова (ПМ) - советский самозарядный пистолет, предназначенный для самозащиты и поражения противника на коротких расстояниях. Стоит на вооружении правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ. Помимо России, выпускался в Болгарии и ФРГ, до сих пор производится в Китае. В армии России на смену ПМ придет самозарядный пистолет "Удав" того же калибра.