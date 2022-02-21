Разработанный для десанта "Корнет-Д1" проходит стрельбовые испытания

Разработанная специально для артиллерийских подразделений ВДВ модификация современного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" вышла на финишный этап стрельбовых испытаний. По их результатам конструкторы оружия определят, насколько оно надежно и соответствует точностным и иным заявленным характеристикам.

Для "Корнета-Д1" эти требования особенные. В отличие от базовой версии, комплекс для ВДВ сделали авиадесантируемым - его установили на шасси боевой машины БМД-4М, которую можно сбрасывать с самолета на специальной парашютной системе.

В ходе испытаний станет ясно, сохранит ли новый комплекс способность точно поражать бронированные цели после приземления и неизбежных в таких случаях механических воздействий.

Параллельно с такой проверкой продолжатся серия лабораторно- дорожных испытаний "Корнета-Д1". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех", куда входит предприятие-разработчик этого противотанкового оружия. Придумали его в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. А испытаниями занимается холдинг "Высокоточные комплексы".

Перед тем, как комплекс примут на вооружение ВДВ, промышленникам предстоит доказать, что "Корнет-Д1" подходит для службы в крылатой пехоте и может в различных условиях, даже после десантирования точно поражать танки и другие бронированные цели, в том числе оснащенные современными средствами динамической защиты.

"Фишка" этой версии "Корнета" еще и в том, что он может сбивать воздушные объекты. На цель его ракета наводится по лазерному лучу. Причем максимальную дальность стрельбы комплекса удалось увеличить с базовых 5,5 километра до 10 км.

Другие важные преимущества "Корнета-Д1" кроются в его способности поражать одновременно две разных цели и вести стрельбу в автоматическом режиме. Помимо гусеничного БМД-4М, транспортной базой для этого комплекса может стать еще и колесный бронеавтомобиль "Тигр-М".