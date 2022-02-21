В Москве северо-восточный участок Большого кольца достроят к концу года

В Марьиной Роще появится новая одноименная станция метро. Основные строительные работы по ее сооружению, как и всего северо-восточного участка Большой кольцевой линии подземки, должны быть выполнены до конца текущего года. К такому выводу пришел мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ на этой части кольца.

Уже 22 станции Большого кольца введены в строй. Ими сейчас ежедневно пользуются более 500 тысяч пассажиров. Общая готовность БКЛ, как доложил заммэра Андрей Бочкарев, составляет 90 процентов. В стадии интенсивного строительства находятся и остальные станции.

"До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены", - сказал Собянин. На северо-восточном участке запущены четыре станции, еще на трех продолжаются работы. Длина этого участка - 15,9 километра. Станции "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" уже работают, еще три - "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" - с соединительной веткой в депо "Нижегородское" достраиваются, готовность 86%. У "Марьиной Рощи" ожидается интересный дизайн, разработанный архбюро AL Architects, которое стало победителем международного конкурса на архитектурно-художественный облик этой станции. Колонны будут напоминать выпуклые фарфоровые чайники, а вестибюль украсят большие шары диаметром в два с половиной метра.

Основной материал - полированная нержавеющая сталь, а вместо стен - панорамные стекла. Главная сложность строительства этой станции заключается в том, что она находится в топе трех самых глубоких в столичной подземке. Именно здесь находится самый длинный в городе эскалатор - 130 метров. Сейчас таких станций в столице практически не строится. Прежде самым длинным считался 127-метровый эскалатор на станции "Парк Победы". Сейчас строители на этом участке Большого кольца вышли на финишную прямую.