В Прикамье четыре человека погибли в ДТП

Прошлой ночью в Пермском крае на автодороге Соликамск-Красновишерск произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Установлено, что в направлении Соликамска двигался автомобиль ВАЗ-21110 под управлением 36-летнего водителя. При совершении обгона мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 61-летнего жителя Березников.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате автоаварии водитель ВАЗ и трое его пассажиров получили смертельные травмы. Кроме этого, пострадала пассажирка легкового автомобиля. Женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.