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21.02.2022 13:33

АО "РЭС" продолжает реализацию пилотных проектов по цифровизации электросетей

В системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области подвели итоги 2021 года в части цифровизации электросетевых объектов, а также обозначили перспективы развития данного направления.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Новосибирские энергетики в содружестве с ведущими производителями и разработчиками участвуют в ряде пилотных проектов по внедрению современного цифрового оборудования. Напомним, что цифровая трансформация электросетевого комплекса региона ведется в рамках трехстороннего соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, АО "РЭС" и кластером "Цифровая энергетика".

На сегодняшний день в сетях АО "РЭС" установлено 52 реклоузера в пригороде Новосибирска, из них 42 с телеуправлением. Применение данных устройств является одним из наиболее эффективных способов повышения надежности распределительной сети, поскольку позволяет радикально сократить количество и длительность перерывов электроснабжения потребителей.

Один из самых перспективных проектов реализуется на кольцевом участке сети между подстанциями 110 кВ Животновод и Юрьевская в районе с. Марусино, где в 2021 специалистами АО "РЭС" были завершены работы по установке, пуско-наладке и приемке в промышленную эксплуатацию 8 реклоузеров.

На 2022 год в планах у энергетиков следующий этап - развертывание системы автоматического восстановления сети (САВС).

Справка

САВС - система определения и самовосстановления аварийных участков электрических сетей 6/10 кВ, предназначенная для автоматического управления распределительными сетями в нормальных и аварийных режимах. Она определяет поврежденный участок сети, локализует его и восстанавливает электроснабжение потребителей на неповрежденных участках.

Эта система с учетом установленных реклоузеров позволит в автоматизированном режиме буквально в течение 1 минуты определить поврежденный участок сети и восстановить подачу питания на неповрежденные участки, тем самым минимизировать количество отключенных потребителей. Все это, в свою очередь, будет способствовать не только выполнению плановых показателей надежности электроснабжения (SAIDI, SAIFI), но и, самое главное, уменьшению продолжительности отключений конечных потребителей.

В 2022 году в компании продолжат внедрение нового цифрового оборудования для повышения уровня наблюдаемости и управляемости сетевых объектов с выводом информации на программный комплекс.

Создание цифровой электрической сети, в конечном итоге, дает положительные результаты не только для энергетиков, но и для потребителей за счет оперативности устранения технологических сбоев, а также обеспечения должного уровня качества поставляемой электроэнергии.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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