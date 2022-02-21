Губернатор Ставрополья уволил арестованного министра туризма края

В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение об увольнении министра оздоровительных курортов и туризма Кирилла Реутова в связи с утратой доверия. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на региональном портале органов государственной власти.

Напомним, ранее в отношении Кирилла Реута было возбуждено уголовное дело: его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным региональной прокуратуры, минтуризма допустило ряд нарушений при заключении в 2021 году госконтракта на организацию в регионе масштабного фестиваля фейерверков. Бюджет края, по данным краевого надзорного ведомства, потерял 25,1 миллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что предметом соглашения стали услуги, которые министерству уже были оказаны по контракту 2020-го года, что и повлекло лишнее расходование казенных денег. Кроме того, итоговая стоимость коммерческого предложения была необоснованно завышена в десять раз.

Об этом стало известно после проверки сотрудниками УФСБ Ставропольского края. Они передали наработки в региональную прокуратуру, а надзорное ведомство возбудило уголовное дело против Кирилла Реута. Он был задержан и вскоре арестован на два месяца.

В связи с этим губернатор края инициировал в отношении министра собственную антикоррупционную проверку, которую проводило региональное управление по профилактике коррупционных нарушений.

Выяснилось, что у Кирилла Реута была "скрытая аффилированность с лицом, с которым позже был заключен государственный контракт".

- Личная заинтересованность привела к конфликту интересов. Государственные служащие обязаны самостоятельно их предотвращать и урегулировать. В данном случае этого сделано не было, - говорится в сообщении регионального портала органов государственной власти.

Как известно, сейчас Кирилл Реут находится под арестом, следствия продолжаются. Также под стражу заключен и бывший министр оздоровительных курортов и туризма края Александр Трухачев. Уголовные дела в отношении них были возбуждены в течение одной недели. Следствие продолжается.