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21.02.2022,  
10:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Центр морской робототехники запустили в Кронштадте

Фото: ЦКБ "Рубин" Фото: ЦКБ "Рубин"
Фото: ЦКБ "Рубин"

В Кронштадте запустили Центр морской робототехники. Проект реализуется за счет собственных средств конструкторского бюро "Рубин".

Фото: Илья Максимов/РГ
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На предприятии проектируют, собирают и испытывают автономные необитаемые подводные аппараты. Новая площадка рассчитана для работы над несколькими сверхтяжелыми, тяжелыми, средними и малыми подводными аппаратами, сообщили в пресс-службе "Рубина". В центре будут заняты около ста конструкторов и производственных рабочих.

Действовать центр станет и в интересах других предприятий Объединенной судостроительной корпорации. По их чертежам изготовят опытные образцы робототехники.

"Рубин" создает подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде. Это значительно ускоряет расчеты, сокращает сроки разработки и позволяет проводить необходимые операции практически без брака при изготовлении и сборке компонентов.

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