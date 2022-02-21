Под Псковом при проектировании газопровода нашли поселение XII-XIV веков

Археологи Псковской области нашли на месте планируемого газопровода на участке Пушкинские Горы - Красногородск остатки поселения XII-XIV веков.

В связи с обнаружением археологического памятника трассу газопровода было решено перенести, сообщил "РГ" начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

- Археологи ходят по этим местам без малого сто лет. Но если бы не началось проектирование газопровода, они бы не провели на указанном участке разведку и памятник остался бы неизвестным. По сути это остатки средневековой деревни. Поскольку в поселениях той эпохи на Северо-Западе России не было каменных зданий, сохранился только участок культурного слоя с остатками построек. Но это не фундаменты и срубы, а выкопанные под строительство ямы, - пояснил Михайлов.

С туристической точки зрения местность не представляет интереса, поэтому обустраивать ее для массового посещения не планируется. Но как источник знаний о прошлом она очень важна, поскольку в обнаруженном поселении археологов ждут находки, отметил начальник отдела полевых исследований. Когда возникнет необходимость решить какую-либо научную задачу по истории Средневековья на реке Великой, специалисты займутся исследованиями на этом участке.

Обнаруженный памятник археологии включен в единый реестр объектов культурного наследия.