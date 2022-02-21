В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника

Семилетний ученик одной из школ Кировского района Петербурга попал в больницу с травмами. В нанесении ему побоев подозревается 59-летняя воспитательница группы продленного дня.

Как сообщает ГУ МВД по региону, сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию, что к ним поступил ребенок с телесными повреждениями. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам ребенка, травмы ему нанесла воспитательница за нарушение дисциплины.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.