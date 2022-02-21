The Times: Годы инвестиций сделали российскую армию смертоносной силой

The Times высоко оценила боеспособность российской армии.

Британское издание The Times проанализировало современное состояние российской армии. Перевод статьи опубликован на портале "ИноСМИ".

Главный посыл материала в том, что сейчас Россия является более боеспособной военной державой, чем в любой другой период после распада Советского Союза. По оценке редактора справочника The Military Balance Джеймса Хакетта, после конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила огромные средства в модернизацию своих вооруженных сил, полностью обновила танковый парк и тяжелые артиллерийские системы, а также реорганизовала ВМФ.

Доктор Джон Чипман, генеральный директор Международного института стратегических исследований (IISS) считает, что опасения, вызванные ростом военного потенциала России в последние годы, мотивировали европейские страны к увеличению оборонных расходов.Они выросли на 4,8 процентов в прошлом году - это самые высокие темпы, зарегистрированные для какого-либо региона мира.

В частности, Великобритания обогнала в мировом рейтинге по этому показателю Индию и заняла третью позицию после США и Китая

Джон Чипман подчеркивает, что сегодняшняя армия России сегодня кардинально отличается от той, что участвовала в короткой войне с Грузией в 2008 году. Сейчас она в основном состоят из контрактников, а не призывников, а ее вооружение, включая ядерный арсенал, гораздо более современное. Российские крылатые ракеты могут поражать цели на дальности более 2000 километров

Кроме того, у России есть эффективные мобильные системы ПВО и современные военно-воздушные силы.