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21.02.2022,  
10:30
Текст:  Олег Корякин

The Times: Годы инвестиций сделали российскую армию смертоносной силой

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

The Times высоко оценила боеспособность российской армии.

Британское издание The Times проанализировало современное состояние российской армии. Перевод статьи опубликован на портале "ИноСМИ".

Главный посыл материала в том, что сейчас Россия является более боеспособной военной державой, чем в любой другой период после распада Советского Союза. По оценке редактора справочника The Military Balance Джеймса Хакетта, после конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила огромные средства в модернизацию своих вооруженных сил, полностью обновила танковый парк и тяжелые артиллерийские системы, а также реорганизовала ВМФ.

Доктор Джон Чипман, генеральный директор Международного института стратегических исследований (IISS) считает, что опасения, вызванные ростом военного потенциала России в последние годы, мотивировали европейские страны к увеличению оборонных расходов.Они выросли на 4,8 процентов в прошлом году - это самые высокие темпы, зарегистрированные для какого-либо региона мира.

В частности, Великобритания обогнала в мировом рейтинге по этому показателю Индию и заняла третью позицию после США и Китая

Фото: Илья Максимов/РГ
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Джон Чипман подчеркивает, что сегодняшняя армия России сегодня кардинально отличается от той, что участвовала в короткой войне с Грузией в 2008 году. Сейчас она в основном состоят из контрактников, а не призывников, а ее вооружение, включая ядерный арсенал, гораздо более современное. Российские крылатые ракеты могут поражать цели на дальности более 2000 километров

Кроме того, у России есть эффективные мобильные системы ПВО и современные военно-воздушные силы.

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