Украина продавала модернизированные Т-72, лишь внешне похожие на Т-90

Оставшиеся без государственных заказов танкоремонтные заводы Украины в 90-е годы, соревнуясь друг с другом, стали предлагать зарубежным странам свои варианты модернизации Т-72.

Было разработано большое количество различных версий, в том числе достаточно необычных. Например, можно вспомнить макет так называемого Т-72-120, впервые показанный в 1999 году. На него собирались установить 1200-сильный двухтактный дизельный двигатель 6ТД-2 и 120-мм "натовскую" пушку с находившимся в забашенном отсеке автоматом заряжания.

Также, в зависимости от пожеланий заказчика, можно было оставить 125-мм 2А46М и даже смонтировать 140-мм 55Л "Багира". Последнее орудие существовало лишь в виде экспериментального образца, его так и не довели до серии.

Правда, несмотря на участие этих танков в многочисленных выставках, желающих приобрести их не нашлось.

Как отмечается в блоге Oryx, военные подавляющего большинства стран проявляли значительно больший интерес к имеющимся подержанным Т-55 и Т-72АВ, которые уже успели зарекомендовать себя многолетней эксплуатаций. Украина же предлагала боевые машины, которые даже толком не испытали.

Интересно, что в своих рекламных материалах оружейные украинские дельцы часто сравнивали свои изделия с российским основным боевым танком Т-90С, например, проданный в Туркмению Т-72УМГ. Он действительно внешне напоминал "девяностый". Однако на самом деле новыми были лишь установка встроенной динамической защиты, закрытая пулеметная установка с 12,7-мм НСВТ "Утес" и двигатель мощностью 840 л.с.

По некоторым данным, первоначально подобным образом планировалось модернизировать большую часть имевшихся в туркменской армии "семьдесят вторых", но, проверив в деле приобретенные украинские машины, ограничились лишь небольшой партией.