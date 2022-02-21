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Умер звезда индийского кино Раджеш

Новости
    21.02.2022, 12:23
Текст:   Олег Усков

19 февраля в Бангалоре скончался ветеран индийского кино Раджеш. Как передает Pinkvilla, артист с безбрежной фильмографией отошел на 90-м году жизни. Причина - почтенный возраст.

Согласно некрологу, актер был госпитализирован 9 февраля в связи с разного рода старческими недугами и, несмотря на все усилия медперсонала, покинул свой физический план.

Видьясагар (настоящее имя) родился в 1932 году в Бангалоре, находящимся тогда под пятой Британской империи. С раннего возраста страстно увлекался литературой и театром. Сниматься начал в 60-е. В 2014-м выпустил автобиографию.

В числе киноработ - ленты "Сын бога", "Противник", "Автограф".

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