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Умерла режиссер Кристина Мейснер

Новости
    21.02.2022, 11:37
Текст:   Олег Усков

20 февраля скончалась Кристина Мейснер, театральный и телевизионный режиссер и театральный деятель Польши, организатор фестивалей. Некролог опубликован порталом Dzieje. В нем отмечено, что польская культура понесла тяжкий урон, при этом усопшая обозначена как выдающийся человек. Причина смерти не называется.

Мейснер родилась в Варшаве в 1933 году в семье ведущего зубного хирурга страны. Изучала польский язык в Варшавском университете и режиссуру в Варшавской государственной театральной академии. После чего работала худруком театра в городе Торунь.

В 1997-м Мейснер была назначена диктором национального Старого театра в Кракове, основанного еще в 1781-м, но не сработалась с коллективом и по просьбе труппы оставила должность.

Работала на "Телевизионном театре" - сериале, выходящем с 1953-го - в прошлом году стартовал его 68-й сезон.

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