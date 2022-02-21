Умерла режиссер Кристина Мейснер

20 февраля скончалась Кристина Мейснер, театральный и телевизионный режиссер и театральный деятель Польши, организатор фестивалей. Некролог опубликован порталом Dzieje. В нем отмечено, что польская культура понесла тяжкий урон, при этом усопшая обозначена как выдающийся человек. Причина смерти не называется.

Nie żyje Krystyna Meissner, reżyserka i dyrektorka teatrów https://t.co/dgASQIq2CE pic.twitter.com/GuGW7DNp0v — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) February 20, 2022

Мейснер родилась в Варшаве в 1933 году в семье ведущего зубного хирурга страны. Изучала польский язык в Варшавском университете и режиссуру в Варшавской государственной театральной академии. После чего работала худруком театра в городе Торунь.

В 1997-м Мейснер была назначена диктором национального Старого театра в Кракове, основанного еще в 1781-м, но не сработалась с коллективом и по просьбе труппы оставила должность.

Работала на "Телевизионном театре" - сериале, выходящем с 1953-го - в прошлом году стартовал его 68-й сезон.