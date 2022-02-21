Постановление губернатора Волгоградской области от 21 февраля 2022 года № 104 "О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, связанного с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией"

В связи с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией, после 18 февраля 2022 г., и необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 00 ч 00 мин. 21 февраля 2022 г. режим чрезвычайной ситуации регионального характера и установить региональный уровень реагирования.

2. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области силы и средства территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области, председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Наурзалиева Ю.Т.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области:

развернуть пункты временного размещения граждан, прибывающих с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и обеспечить их функционирование в круглосуточном режиме;

образовать оперативные штабы по организации работы по оказанию помощи гражданам, прибывающим с территорий, граничащих с Российской Федерацией.

5. Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области оказать содействие органам местного самоуправления в развертывании и обеспечении функционирования пунктов временного размещения граждан, прибывающих с территорий, граничащих с Российской Федерацией.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Харичкина Е.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







