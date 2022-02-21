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Вышел первый трейлер "The Телок" с Биковичем и Акиньшиной

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    21.02.2022, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

Сервис more.tv представил первый трейлер "The Телок" - по скандальному бестселлеру Сергея Минаева. Ролик (18+) доступен на YouTube-канале платформы.

На экране - напряжение, некоторые вольности и до боли родные молодые лица - самый русский в мире серб Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Влад Соколовский.

Дело развернуто в "ревущих двадцатых нового века, эпоху мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации".

Главный герой - Андрей Миркин - своим успехом и красивой жизнью обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. "Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой", - сулит синопсис.

"Ироничный, дерзкий, сексуальный и опасный" - такими эпитетами вещатель описывает проект режиссера Марии Агранович ("Люби их всех").

Премьера восьмисерийного "порочного триллера" - уже 24 февраля.

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