19FortyFive: "Армата" может стать настоящим зверем на поле боя

Новый российский танк Т-14 "Армата" может стать настоящим хищником, попав на поле сражения. Он хорошо защищен, еще лучше вооружен и использует множество современных технологий для обнаружения целей и защиты от угроз.

Одна из самых интересных особенностей конструкции Т-14 - бронекапсула в передней части машины, в которую помещен экипаж из трех человек. 125-мм танковая пушка находится в необитаемой башне, ее наведение и заряжание автоматизированы.

Капсула с экипажем прикрыта многослойной броней и способна защитить танкистов при попадании в "Армату" любого противотанкового снаряда, пишет 19fortyfive. Вдобавок передняя часть Т-14 оснащена системой активной защиты, предназначенной для нейтрализации управляемых ракет, реактивных снарядов и противотанковых гранатометов. В штатное снаряжение танка входит маскировочный комплект "Мантия" с радиопоглощающим покрытием, способный скрыть танк не только от разведки неприятеля, но и от его радаров.

Благодаря широкоугольным видеокамерам экипаж из своей капсулы видит все, что происходит вокруг машины. У командира и наводчика есть панорамные прицелы на башне, совмещенные с тепловизором и лазерным дальномером. Система хорошо работает в любую погоду и время суток. 48-тонная "Армата" с 1500-сильным двигателем может двигаться со скоростью 80 км/ч - быстрее, чем Т-90 или Abrams. Запас хода составляет 500 км.

Однако этим достоинства Т-14 не исчерпываются. "Армата" - не только танк, но и универсальная боевая платформа для нового БТР и других типов боевых машин.