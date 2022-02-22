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Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с поражением легких

Новости
    22.02.2022, 14:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Легендарная советская, российская актриса Татьяна Васильевна Доронина попала в больницу с коронавирусом. Как передает KP.RU, у 88-летней народной артистки СССР было обнаружено поражение легких.

По информации издания, звезда мелодрамы "Три тополя на Плющихе" после выявления у нее COVID-19 уже несколько дней находится в госпитале. Причем состояние пожилой женщины осложняют сопутствующие заболевания.

Согласно данным Mash, у Татьяны Васильевны правое легкое поражено на 20%, левое - на 16%. Но медики отмечают положительную динамику по КТ, так как предыдущая томография выявила более высокую степень поражения.

Личный помощник артистки заметил в комментарии KP.RU, что Татьяна Васильевна не разрешает давать никакую информацию, но в целом "все нормально с ней". "Что вы ходите, человеку почти 90 лет? Татьяна Васильевна в адекватном состоянии", - заявил помощник, тем опровергая ранее прозвучавшие в СМИ сведения, что Дорониной дают седативные препараты.

Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. На экранах - с 50-х: "Первый эшелон", "Шли солдаты", "Старшая сестра", "Валентин и Валентина".

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