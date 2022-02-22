Андрей Малахов станет ведущим нового ток-шоу

50-летний российский журналист, продюсер, актер и один из самых востребованных отечественных шоуменов Андрей Малахов станет ведущим новой программы на канале "Россия 1". Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вещателя, речь идет о ток-шоу с лаконичным названием "Малахов".

"Малахов - не просто фамилия, а настоящий телевизионный бренд, который формировался на протяжении многих лет", - заметили в пресс-службе. На канале напомнили, что Малахову "доверяют сокровенные тайны знаменитости", а телезрители со всего мира пишут ведущему о своих проблемах и невзгодах. Тогда как всех мастей мошенники страшатся его расследований и разоблачений.

Согласно уточнениям, очередная передача Андрея, в отличие от многих других ток-шоу, - это колл-центр, который развернут прямо на съемочной площадке. При этом в нем ведущий продолжит "держать руку на пульсе жизни страны", каждый вечер выводя на экраны откровенные и волнующие истории своих героев. Премьера - 28 февраля в 17:30.

Звезда Малахова воссияла на Первом канале на скандальном ток-шоу "Пусть говорят". В августе 2017-го ведущий переместился на "Россию" с программой "Прямой эфир".

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты, Мурманская область. Учился в одном классе с Евгением Рудиным (будущий DJ Грув). Окончил школу с серебряной медалью и получил музыкальное образование по классу скрипки. Далее - красный диплом факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, стажировка в Мичиганском университете в США.

В числе актерских работ (помимо клипов Наташи Королевой и Анны Седоковой) - "Счастливы вместе", "Кухня". "Воронины", "Папины дочки", "Холоп", другие. Автор двух романов.