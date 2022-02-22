Легойда: РПЦ не может признавать государства, но уважает выбор народов

Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов, сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя признание ДНР и ЛНР.

"Русская православная церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств​​​. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской Церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем, Церковь с уважением относится к политическому выбору народов", - процитировало его слова РИА Новости.

При этом Владимир Легойда добавил, что сейчас у него нет ответа на вопрос, "будут ли последствия политико- правовых решений для церковного управления".

"Данный вопрос, если он встанет, будет рассмотрен высшими органами церковной власти в принятом порядке", - сказал Владимир Легойда, подчеркнув, что церковь сегодня видит своей главной целью оказание посильной помощи беженцам.