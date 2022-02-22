Медведев: Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет

В вопросах миграционной политики особое внимание нужно уделить таким аспектам, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, криминалом, который связан с такой миграцией, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. На эту тему, подчеркнул он, приходит много обращений.

"При этом надо понимать, что те иностранные граждане, которые соблюдают наши законы, уважают наши традиции, знают историю нашей страны, должны иметь возможность свободно и без лишних бюрократических преград документы оформлять. Здесь необходимо найти нужный баланс", - сказал Медведев на первом заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Система предоставления государственных услуг в сфере миграции совершенствуется, становится более прозрачной, считает замглавы Совбеза. Но проблема обширного рынка нелегальных миграционных услуг сохраняется: налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, с регистрацией по месту проживания. Только за прошлый год полмиллиона иностранцев оформили поддельную регистрацию, привел Медведев данные. "По всей вероятности, это только вершина айсберга. Это те, кого поймали, выловили и сняли с незаконного учета", - заметил он.