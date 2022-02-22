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22.02.2022 15:04
Рубрика: Власть

Медведев: Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет

Текст: Владимир Кузьмин

В вопросах миграционной политики особое внимание нужно уделить таким аспектам, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, криминалом, который связан с такой миграцией, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. На эту тему, подчеркнул он, приходит много обращений.

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"При этом надо понимать, что те иностранные граждане, которые соблюдают наши законы, уважают наши традиции, знают историю нашей страны, должны иметь возможность свободно и без лишних бюрократических преград документы оформлять. Здесь необходимо найти нужный баланс", - сказал Медведев на первом заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Система предоставления государственных услуг в сфере миграции совершенствуется, становится более прозрачной, считает замглавы Совбеза. Но проблема обширного рынка нелегальных миграционных услуг сохраняется: налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, с регистрацией по месту проживания. Только за прошлый год полмиллиона иностранцев оформили поддельную регистрацию, привел Медведев данные. "По всей вероятности, это только вершина айсберга. Это те, кого поймали, выловили и сняли с незаконного учета", - заметил он.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Миграция Президент Совет Безопасности Миграционный учет в России

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