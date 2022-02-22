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22 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Московской области от 21 февраля 2022 года № 51-ПГ "О введении на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с массовым прибытием в Московскую область граждан, вынужденно покинувших территорию Украины"

Дата подписания 21 февраля 2022 г.
Опубликован 22 февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Московской области № 110/2005-ОЗ "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в связи с массовым прибытием на территорию Московской области граждан, вынужденно покинувших территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения указанных граждан временным жильем и питанием, обеспечения порядка на территории Московской области, постановляю:

1. Ввести на территории Московской области с 00.00 часов 22.02.2022 и до 24.00 часов 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Правительству Московской области организовать временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области.

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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