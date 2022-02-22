МВД Беларуси фиксирует малочисленные попытки протестов против референдума

Правоохранительные структуры Беларуси, которые обеспечивают порядок в ходе проведения республиканского референдума по Основному закону страны, заявили во вторник о незначительных проявлениях противоправных действий.

На сайте МВД республики констатируется, что милицией "фиксируется малочисленные попытки проведения протестных акций, демонстрирования незарегистрированной символики, нанесения различных надписей на здания, расклеивания листовок, направленных против референдума".

При этом начальник отдела управления охраны правопорядка министерства Владимир Станилевич на портале ведомства напоминал, что "противоправные действия, посягающие на права и свободы граждан, влекут ответственность, установленную законодательными актами".

Он также отметил, что с 21 февраля сотрудники милиции осуществляют круглосуточную охрану всех помещений для голосования, организовано содействие участковым комиссиям. Кроме того, привлекаются представители ветеранских организаций, члены молодежной организации и добровольных дружин.

Правда, для реагирования на возможные осложнения оперативной обстановки в готовности к действиям находятся группы быстрого реагирования, подчеркнули в МВД. "Сил и средств достаточно. Правонарушения и провокации, которые могут возникать в местах голосования и на прилегающей территории, будут быстро и оперативно пресекаться", - заверил начальник отдела.

В этой связи он напомнил, что в ходе электоральной кампании не предусмотрены сбор подписей и проведение агитационных мероприятий в уведомительном порядке. Все мероприятия проводятся в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях.

Как известно, в республике для проведения митинга или пикета необходимо разрешение местного исполнительного и распорядительного органа. Нарушение порядка их организации или проведения является нарушением статьи Кодекса об административных правонарушениях.

"В целом органами внутренних дел принимаются необходимые меры по охране общественного порядка в достаточном объеме, позволяющем обеспечить безопасные условия для проведения республиканского референдума", - резюмировал Станилевич.