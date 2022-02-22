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22.02.2022 18:00
Рубрика: Происшествия

МВД: В общественных местах стало безопасней, число IT-преступлений растет

Текст: Иван Петров
МВД России опубликовало данные о состоянии преступности в стране за январь текущего года. Проанализировав эти данные, полицейские пришли к выводу, что оперативная обстановка в России остается стабильной. Если вдаваться в детали, то, согласно статистике, число преступлений против личности сократилось в первом месяце 2022 года на 5,9% (по сравнению с первым месяцем прошлого года). В январе зарегистрировано на 1,7% меньше убийств и покушений на убийство, на 8,7% снизилось число зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В то же время уменьшилось число разбоев - на 20,8%, грабежей стало меньше совершаться на 8,9%. Квартирных краж и угонов транспортных средств стало меньше на 8,4%. При этом общее число зарегистрированных краж осталось на уровне января 2021 года, отметили в МВД.

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Подчеркивается, что значительно безопаснее стало в общественных местах. В целом число уличных преступлений снизилось почти на 6%. "В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 10,3% меньше грабежей и на 31,4% - разбойных нападений", - говорится в сообщении МВД России.

Что касается преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, то таких стало на 8,4% меньше. А в состоянии наркотического опьянения - снижение на 22,5%.

Рост же на протяжении последних нескольких лет стабильно показывают преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с январем 2021 года в этом году их зафиксировано на 4% больше.

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