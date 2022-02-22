МВД: В общественных местах стало безопасней, число IT-преступлений растет

В то же время уменьшилось число разбоев - на 20,8%, грабежей стало меньше совершаться на 8,9%. Квартирных краж и угонов транспортных средств стало меньше на 8,4%. При этом общее число зарегистрированных краж осталось на уровне января 2021 года, отметили в МВД.

Подчеркивается, что значительно безопаснее стало в общественных местах. В целом число уличных преступлений снизилось почти на 6%. "В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 10,3% меньше грабежей и на 31,4% - разбойных нападений", - говорится в сообщении МВД России.

Что касается преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, то таких стало на 8,4% меньше. А в состоянии наркотического опьянения - снижение на 22,5%.

Рост же на протяжении последних нескольких лет стабильно показывают преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с январем 2021 года в этом году их зафиксировано на 4% больше.