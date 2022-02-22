Названы сроки выхода нового фильма Мартина Скорсезе с Ди Каприо

Сценарист Эрик Рот, который занимается разработкой фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" рассказал, когда картина появится в прокате.

В интервью изданию IndieWire он сообщил, что официальной даты премьеры пока нет, но монтаж фильма почти завершен.

- Предполагаю, фильм выйдет в ноябре, - сказал Эрик Рот.

Оригинальное название картины Killers of the Flower Moon. Это триллер-вестерн, снятый по сюжету одноименной книги Дэвида Гранна. По сюжету агентам ФБР под прикрытием предстоит расследовать убийство в индейском поселении.

В главной роли - Леонардо Ди Каприо, в других ролях - Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс.