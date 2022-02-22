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22.02.2022,  
13:28
Текст:  Алексей Моисеев

Неизвестный советский танк со 152-мм пушкой засветился в Сети

Фотографии макета неизвестного советского танка с особо мощным вооружением впервые появились в Сети. Эти изображения не сопровождаются какими-либо комментариями, поэтому среди знатоков и любителей отечественного танкостроения в настоящее время идет активное обсуждение деталей конструкции данной боевой машины.

Все обратили внимание на внушительные размеры и характерную форму ствола орудия - все говорит о том, что перед нами советская 152-мм пушка ЛП-83. Она устанавливалась на созданный в 80-х годах в Харькове перспективный Объект 477 "Молот", рассматривавшийся как основной боевой танк Советской Армии.

Также это орудие испытывалось на ленинградском Объекте 292 - глубокого модернизированном представителе семейства Т-80 с газотурбинными двигателями.

Интересно, что представленный образец также выполнен на базе "восьмидесятого" и, в отличие от другой техники нового поколения, имевшей шасси с семью опорными катками на каждый борт, их здесь шесть.

Силовая установка может быть как с ГТД, так и с дизелем. В те годы обсуждалось создание моторно-трансмиссионного отделения, куда можно было бы легко установить оба типа двигателей.

Верхняя лобовая деталь корпуса напоминает ту, что была применена на Объекте 480, так и не воплощенном в металле, но без так называемого "декольте" - ослабленной зоны в районе места расположения механика-водителя.

Фото: Kerri-Jo Stewart / flickr.com / wikimedia.org
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Башня - новой формы, скорее всего сварная, имеет нишу, где, по всей видимости, установлены детали автоматизированной системы заряжания и часть боекомплекта.

Обращают на себя внимание датчики, фиксирующие лазерное излучение комплекса оптико-электронного подавления "Штора".

У командира имеется панорамный прицел, аналогичный тому, что испытывался на "Молоте", также, как у последнего, установлен спаренный пулемет. То есть, по всей видимости, засветился образец, в котором решили применить все имеющиеся ленинградские и харьковские наработки.

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