Определены сроки проведения встречи глав правительств ЕАЭС в Казахстане

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств экономического союза состоится 24-25 февраля в столице Казахстана - Нур-Султане. Об этом проинформировала во вторник пресс-службе ЕЭК, уточнив, что в работе совета примут также участие наблюдатели от Кубы и Узбекистана и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Лидеры исполнительной власти ЕАЭС "обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок пресс-службе ЕЭК", - пояснили в ЕЭК.

Кроме того, планируется рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

В рабочую повестку встречи включено и обсуждение совместного проекта государств союза по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах международной организации.