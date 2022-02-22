Особый дивизион бронепоездов с РСЗО сформировали 80 лет назад

80 лет назад 21 февраля 1942 года в Горьком (Нижний Новгород) был сформирован 31-й Особый Горьковский дивизион бронепоездов (ОГДБ).

Основной ударной силой дивизиона были бронепоезда "Козьма Минин" и "Илья Муромец", построенные в Горьком и Муроме. Кроме того, он был укомплектован бронедрезиной БД-39, спецвагонами (штабной, медпункт, мастерская, кухня-баня, жилые вагоны). Автопарк дивизиона состоял из двух бронеавтомобилей БА-20, трех мотоциклов, шести грузовиков ГАЗ-АА, двух легковых автомашин ГАЗ-М1 и двух внедорожников ГАЗ-64. Личный состав вместе с десантно-минометной ротой - 335 солдат и офицеров.

Интересно, что "Козьма Минин" был построен по инициативе горьковских рабочих на собранные ими же деньги. Причем - в нерабочее время, по вечерам и выходным.

Это было первое в мире подразделение бронепоездов, которое получило в качестве дополнительного вооружения реактивные установки залпового огня М-8. Остальное вооружение было традиционным: четыре длинноствольные 76,2-мм танковые пушки Ф-32, крупнокалиберные пулеметы ДШК, строенные зенитные пулеметы ПВ-1. В дивизионе имелся и так называемый "черный паровоз", который использовался как дополнительная тяга, а при крайней необходимости мог быть пущен как таран против вражеского бронепоезда.

Боевое крещение дивизион получил в мае 1942 года. Одним из ярких эпизодов первых недель его действия стало отражение авианалета, в котором участвовало 18 бомбардировщиков Ju 88. Вражеской авиации не удалось уничтожить бронепоезда, пострадали только два небронированных вагона. Однако в отчете немецкие летчики написали, что оба состава полностью разгромлены. Любопытно, что они указали, будто это были бронепоезда американского производства.

Каково же было удивление оккупантов, когда "Минин" и "Муромец" в ночь на 18 мая оказались у станции Мценск, где разгружались составы, прибывшие из Германии. На эшелоны и солдат обрушился вал огня. Отстрелявшись, бронепоезда ушли неповрежденными. В ту же ночь они разгромили еще и немецкую артиллерийскую батарею.

В 1943 году дивизион воевал в составе 61-й армии, уничтожая живую силу врага, а также прикрывая от авианалетов железнодорожные станции. Защищая гарнизон и станцию Белев, экипажи бронепоездов отразили налет 63 бомбардировщиков, сбив три из них. Остальные из-за плотного огня зенитных установок и крупнокалиберных орудий не смогли вести прицельное бомбометание.

4 мая 1944 года у города Ковель состоялась уникальная операция. Это была артиллерийская дуэль "Ильи Муромца" с немецким бронепоездом "Адольф Гитлер". В результате которой вражеский состав был полностью уничтожен. Осенью того же года дивизион был награжден орденом Александра Невского. Тогда же его передали в состав 1-го Войска Польского, где оба экипажа воевали около полугода, поучаствовав в огневом прикрытии десанта при форсировании Вислы и проведя 73 артобстрела в ходе операции по освобождению Варшавы. За это дивизион получил почетное наименование "Варшавский".

Война для него завершилась во Франкфурте-на-Одере.

Общий итог боевой работы 31-го ОГДБ в 1942-1945 годах таков: разгромлены 42 артиллерийско-минометные батареи противника, уничтожены 24 отдельных орудия, 14 дзотов, 94 пулеметные точки,15 самолетов, несколько сотен солдат и один бронепоезд.