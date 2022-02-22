Синоптик предупредил об “условном” похолодании на 23 февраля

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о небольшом похолодании на День защитника Отечества. Однако, по словам синоптика, похолодание окажется "условным", поскольку температура все равно ожидается выше климатической нормы. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Как пояснил Тишковец, циклон "Антония" к 23 февраля оставит Центральную Россию в тыловой части, и в регионе станет "посвежее".

"Тем не менее, похолодание в День защитника Отечества будет условным, поскольку среднесуточная температура воздуха ожидается на 6-7 градусов выше положенной климатической нормы, и соответствует показателям последних дней марта, когда в столице наступает климатическая весна", - написал синоптик.

По прогнозу Тишковца, ночью температура в Москве будет около 0, а днем - до +1…+3 градусов.

Также синоптик добавил, что оттепель в столице на 23 февраля случается, в среднем, примерно раз в три года.