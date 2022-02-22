Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу к 23 февраля

В День защитника Отечества московские дворцы и центры творчества проведут онлайн-мероприятия. Москвичей ждут концерты, мастер-классы и конкурсы в режиме онлайн. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Дворец творчества детей и молодежи "Восточный" приглашает начать день с занятия по общефизической подготовке. Москвичи смогут сделать поздравительные открытки, узнать о военных профессиях и побывать в военно-историческом музее.

Ребята старше 8 лет под руководством опытного педагога в 10.00, не выходя из дома, смогут зарядиться энергией и освоить общеукрепляющие упражнения. А в 14.00 на мастер-классе создать своими руками поздравительную открытку для папы, брата или дедушки в технике оригами.

Центр детского творчества "Строгино" в 12.00 для всех желающих откроет двери музыкальной гостиной. Участники онлайн-мероприятия узнают о военных профессиях и послушают песни о защитниках Родины в исполнении известных советских и российских артистов и певцов. В 13.00 для москвичей старше 7 лет стартует интеллектуальная игра. Она состоит из четырех блоков, каждый из которых посвящен отдельной теме.

В Детско-юношеском центре "Виктория" в 15.00 в рамках курса "Этикет. Юные знатоки музеев мира" для учеников 1-9 классов запланирована дистанционная экскурсия в главный музей, хранящий память о героях былых времен и их подвигах, - Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Дворец творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" к праздничной дате приурочил турнир по быстрым шахматам. С 12.00 в течение двух часов участникам предстоит выявить сильнейшего на арене специализированной шахматной платформы. А в 19.30 для ребят старше 8 лет и взрослых состоится лекция о служебных собаках. Слушатели узнают, как на протяжении многих столетий бок о бок с человеком несут службу верные четвероногие напарники.

Центр творчества имени А.В. Косарева приглашает принять участие в открытом творческом конкурсе "Мой защитник". Он пройдет в двух номинациях: "Изобразительное творчество" и "Мультимедийная журналистика". Участниками могут стать обучающиеся дошкольных групп под руководством воспитателя, ученики 1-5-х классов под руководством классного руководителя, а также школьники 6-11-х классов. Работы необходимо направить до 23 февраля включительно.

Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут во всех учреждениях дополнительного образования Москвы. Расписание и анонсы размещены на их официальных сайтах, а также на портале "Дом онлайн".