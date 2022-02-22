Установки "Ярс" отправятся в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

Колонна пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс" совершит марш из Ивановской области в Подмосковье. Расчеты будут готовиться к Параду Победы.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, колонна отправится 26 февраля из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7 через кольцевую дорогу в подмосковный поселок Алабино.

Им придется преодолеть около 400 километров, в том числе 60 сложных дорожных участков и 19 мостовых сооружений, 16 - через реки. Плюс ко всему, ракетные комплексы будут двигаться в сложных климатических условиях и при интенсивном движении гражданских автомобилей.

Личный состав и техника Тейковской ракетной дивизии участвует в военном параде на Красной площади с 2008 года. Тренировки проходят в Алабино.