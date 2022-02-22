В Москве после реставрации открыли вестибюль метро "Динамо". Скоро начнут ремонтировать саму станцию

В столице заработал южный вестибюль станции метро "Динамо" Замоскворецкой линии. Она построена в 1938 году, как и вестибюли, автором проекта которых является архитектор Дмитрий Чечулин. Реставрация южного вестибюля длилась год, северный отреставрировали ранее.

В ходе восстановительных работ отреставрировали свод, вернув на него утраченные элементы, в частности красную звезду. Кроме того, были обновлены витражи, светильники, металлические ограждения со знаками ГТО. Рядом стадион "Динамо", поэтому и на самой станции, и в вестибюлях есть отсылы к спортивной тематике.

Если реставрация павильонов уже завершилась, то ремонт самой станции еще предстоит. Из-за строительства подземного перехода на станцию Большой кольцевой линии "Петровский парк" на "Динамо" начались проблемы с гидроизоляцией. Появились течи, которые испортили путевой свод, стену, барельефы. Об этом уже писала "Родина".

Департамент транспорта Москвы во вторник, 22 февраля, сообщил, что станция будет отремонтирована без закрытия и с сохранением движения поездов.

В Дептрансе подчеркнули, что сейчас станция безопасна для пассажиров, а проблемы вызваны строительством вокруг "Динамо", изменением течения грунтовых вод. Кроме того, 84 года назад, когда строили станцию, не было такого уровня гидроизхоляции, как сейчас.

Ремонтные работы должны начаться во втором квартале 2022-го и продляться не менее года. За это время планируют восстановить отделку, элементы декора и сделать гидроизоляцию.