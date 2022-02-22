Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала года

На погоду в Москве во вторник будет влиять теплый сектор северо-атлантического циклона. Воздух сможет прогреться до +5 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на свой странице в Facebook.

По данным метеоролога, погода будет облачной, но дожди ближе к середине дня станут слабее. Усиливать ощущение непогоды сможет ветер в порывах до 15 метров в секунду. "Температура воздуха в столице от +3 до +5 градусов, - сообщил Тишковец. - По области еще на градус теплее. Такие значения выше нормы на 8 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 733 мм рт ст.".

Отметим, что если температура воздуха поднимется до +4 градусов, то день станет самым теплым с начала года. Однако рекорда не поставит. Самую теплую погоду 22 февраля синоптики зафиксировали в 2020 году, тогда температура воздуха поднялась до отметки +6,7.