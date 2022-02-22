Многодетные семьи в Приморье получат по пять тысяч рублей на школьника

Ежегодно по пять тысяч рублей на каждого школьника будут получать многодетные семьи Приморского края. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующие поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей внесены и одобрены сразу в трех чтениях краевым парламентом. Выплаты начнутся с 1 апреля 2022 года. В бюджете региона на это заложено 69 миллионов рублей.

- Право на ежегодную соцвыплату предоставлено многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, - уточнила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Сейчас в крае 5 370 многодетных семей, в которых воспитываются 17 398 детей школьного возраста.