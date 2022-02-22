Приморские депутаты поддержали признание ЛНР и ДНР

Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета и независимости Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Решение было принято во вторник на очередном заседании, во время которого к депутатам обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил важность экстренного заседания Совета безопасности РФ, после которого президент принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Олега Кожемяко, с 2014 года на территории этих республик совершаются акты терроризма, гибнут мирные жители.

- Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что происходит на территориях ДНР и ЛНР, где проживают наши сограждане - это более 800 тысяч россиян, которые терпят бедствие. Поэтому прошу депутатов поддержать эти решения и направить обращение к руководству страны, - призвал парламентариев глава Приморья.

По мнению председателя Законодательного собрания края Александра Ролика, подписанный президентом Указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством двух этих республик, - значимые для всех политические события.

"Это логический и правильный шаг, который ставит точку в целой эпохе неопределенности и открывает новые возможности для развития архитектуры безопасности в Европе. Но главное, жители этих республик получают возможность свободно жить, растить и воспитывать своих детей, трудиться под защитой Российской Федерации", - пояснил он.

Решение главы государства поддержали представители всех пяти фракций, действующих в приморском парламенте большинством голосов.

Между тем сегодня на совещании с главами муниципальных образований и профильных ведомств Олег Кожемяко заявил, что Приморье окажет необходимую помощь жителям Луганской и Донецкой республик, если она потребуется.

"У нашей страны найдутся средства, чтоб защитить этих людей. И Приморье не останется в стороне - хоть мы и далеко, но не безучастны к тому, что происходит", - сказал он.