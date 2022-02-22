В Хабаровском крае 27 рыбаков оказались отрезаны от "большой земли"

В Ульчском районе Хабаровского края готовится спасательная операция по эвакуации 27 рыбаков-любителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на утро 22 февраля, силами спасателей краевой аварийно-спасательной службы на снегоходе в поселок Де-Кастри было эвакуировано 19 человек. На берегу остаются 27 человек и 24 автомобиля. Угрозы для жизни людей нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 февраля в районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль оторвалась льдина, на которой находилось 24 автомобиля и 46 человек. Течением ее прибило к другому берегу. Люди самостоятельно вышли на сушу и вывели транспортные средства.

"В этом месте отсутствует дорога. Спасателями краевой аварийно-спасательной службы на снегоходе была организована эвакуация людей, которые согласились покинуть свои автомобили", - уточнили в пресс-службе.

Накануне прошло заседание КЧС Ульчского района, где обсуждалась эвакуация автомобилей рыбаков. На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка.