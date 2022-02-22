В Хабаровском крае 27 рыбаков оказались отрезаны от "большой земли"

Новости

Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта 05:18
Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона" 05:07
Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
Украина продолжает наносить удары по Донбассу 00:07
Путин наградил Небензю и Терешкову орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени 21.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске 21.02.2022
Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах 21.02.2022
Депутат Госдумы Саблин: Сирия вслед за Россией будет готова признать ДНР и ЛНР 21.02.2022
Британия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР 21.02.2022
Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей 21.02.2022
Путин заявил о санкционном шантаже со стороны Запада 21.02.2022
На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР 21.02.2022
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 21.02.2022
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 21.02.2022
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 21.02.2022
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 21.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 05:56
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае 27 рыбаков оказались отрезаны от "большой земли"

Текст: Александр Филимоненко

В Ульчском районе Хабаровского края готовится спасательная операция по эвакуации 27 рыбаков-любителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на утро 22 февраля, силами спасателей краевой аварийно-спасательной службы на снегоходе в поселок Де-Кастри было эвакуировано 19 человек. На берегу остаются 27 человек и 24 автомобиля. Угрозы для жизни людей нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 февраля в районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль оторвалась льдина, на которой находилось 24 автомобиля и 46 человек. Течением ее прибило к другому берегу. Люди самостоятельно вышли на сушу и вывели транспортные средства.

"В этом месте отсутствует дорога. Спасателями краевой аварийно-спасательной службы на снегоходе была организована эвакуация людей, которые согласились покинуть свои автомобили", - уточнили в пресс-службе.

Накануне прошло заседание КЧС Ульчского района, где обсуждалась эвакуация автомобилей рыбаков. На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка.

Рыбаки штурмуют побережье Сочи из-за обилия форели
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц