В Приамурье 22 февраля сыграют 160 свадеб

Молодоженов Приамурья привлекла красивая дата - 22.02.2022. В этот день сочетаться узами брака решили более 160 пар.

Только в столице региона подано 39 заявлений. Поэтому в отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району продлили рабочий день до 19 часов. В Белогорске сегодня поженятся 24 пары, в Свободном - 20. Многие амурчане начали "бронировать" дату за год.

В региональном управлении ЗАГС подсчитали количество свадеб, сыгранных в "красивые даты". Так, 8 августа 2008 года поженились 163 пары, 7 июля 2007 года - 180 пар, а 18 августа 2018 - 164. Что касается рекордов, то зарегистрированы они были еще в советское время и не имеют отношения к "красивым датам". Примечательно, что все дни-рекордсмены приходятся на апрель: 26.04.1980 - 236 брака, 27.04.1985 - 236, 28.04.1979 - 235 и 27.04.1991 - 233.

"Это, конечно же, связано с рождаемостью, и численностью населения, которые были значительно выше в 60-е годы", - отмечается в сообщении.