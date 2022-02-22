В Приморье экс-сотрудник прокуратуры пойдет под суд за взятку в 1,5 млн

Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
Украина продолжает наносить удары по Донбассу 00:07
Путин наградил Небензю и Терешкову орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени 21.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске 21.02.2022
Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах 21.02.2022
Депутат Госдумы Саблин: Сирия вслед за Россией будет готова признать ДНР и ЛНР 21.02.2022
Британия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР 21.02.2022
Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей 21.02.2022
Путин заявил о санкционном шантаже со стороны Запада 21.02.2022
На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР 21.02.2022
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 21.02.2022
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 21.02.2022
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 21.02.2022
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 21.02.2022
Путин: Украину загнали под внешнее управление 21.02.2022
Путин: Украина никогда не имела государственности 21.02.2022
Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов 21.02.2022
Путин: Виновных в трагедии в Одессе знаем поименно и сделаем все, чтобы их покарать 21.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 04:24
Рубрика: Происшествия

В Приморье экс-сотрудник прокуратуры пойдет под суд за взятку в 1,5 млн

Текст: Ольга Журман

СУ СК по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, покушавшегося на получение взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Фигурант обвиняется по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ.

Следствие считает, что в первой половине 2021 года экс-сотрудник прокуратуры договорился о получении через посредников взятки за поддержание ходатайств об условно-досрочном освобождении двух лиц, отбывающих наказание в колонии.

В июле того же года посредник-адвокат при встрече с представителем взяткодателя, действующим в рамках ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", получил 1,5 миллиона рублей для передачи взяткополучателю. Второй посредник помогал договориться о передаче взятки между сторонами.

Операцию осуществить не удалось, адвокат был задержан на месте преступления сотрудниками регионального УФСБ.

В Приморье экс-сотрудника ГИБДД осудили на 10 лет за сбыт наркотиков

Расследование уголовных дел в отношении посредников продолжается. Дело экс-работника прокуратуры с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц