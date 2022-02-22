В Приморье экс-сотрудник прокуратуры пойдет под суд за взятку в 1,5 млн

СУ СК по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, покушавшегося на получение взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Фигурант обвиняется по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ.

Следствие считает, что в первой половине 2021 года экс-сотрудник прокуратуры договорился о получении через посредников взятки за поддержание ходатайств об условно-досрочном освобождении двух лиц, отбывающих наказание в колонии.

В июле того же года посредник-адвокат при встрече с представителем взяткодателя, действующим в рамках ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", получил 1,5 миллиона рублей для передачи взяткополучателю. Второй посредник помогал договориться о передаче взятки между сторонами.

Операцию осуществить не удалось, адвокат был задержан на месте преступления сотрудниками регионального УФСБ.

Расследование уголовных дел в отношении посредников продолжается. Дело экс-работника прокуратуры с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.