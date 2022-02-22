На красноярском заводе цветных металлов пострадали четыре человека

Групповой несчастный случай произошел на ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова", об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, при проведении опытно-промышленных испытаний произошел хлопок, в результате которого четыре человека получили легкие травмы, также повреждена вентиляция, сообщает ТАСС.

- Начата проверка, в ее рамках с привлечением специалистов Енисейского управления Ростехнадзора будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.