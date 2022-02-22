Новости

Умер актер из "Доктора Кто" и "Шерлока Холмса" Стюарт Беван 15:05
Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с поражением легких 14:04
Андрей Малахов станет ведущим нового ток-шоу 13:34
Умер актер самурайских фильмов Тэрухико Сайго 13:12
Сценарист "Дюны" раскритиковал Американскую киноакадемию 13:03

Светлана Сурганова перенесла гастрольный тур из-за болезни

Рок
    22.02.2022, 14:57
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Светлана Сурганова вынуждена была перенести свой февральский гастрольный тур из-за болезни. Об этом сообщается в социальных сетях певицы.

Вообще-то у группы "Сурганова и оркестр" на февраль было запланировано девять концертов. Но в начале месяца стало известно о болезни певицы.

Диагноз Сурганова и ее коллеги не называли, но в своих постах указывали, что в нынешнее время от больничного никто не застрахован. Тогда же на апрель были перенесены выступления в Ярославле, Иваново, Костроме и Вологде.

Неделю назад Сурганова выступила с видеообращением к поклонникам, в котором рассказала, что выздоровела и вторая часть тура состоится.

21 февраля Светлана Сурганова должна была выступить в Нижнем Новгороде и еще накануне днем команда певицы сообщала, что все хорошо и концерт состоится. Но на сцену Светлана Сурганова так не вышла из-за ухудшения самочувствия.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Перенесший операцию Эдгард Запашный заболел коронавирусом

А уже 22 февраля стало известно: концерты Казани, Самаре, Саратове и Оренбурге также перенесены. Новая дата выступлений не определена, ориентировочно это будет июнь 2022 года.

Поклонники коллектива с пониманием отнеслись к ситуации. В социальных сетях Светлане Сургановой дают множество советов, как вылечиться от всех болезней народным средствами.

Новости

От COVID умер фронтмен группы VOX, актер и певец Витольд Пашт 12:42
В Москве началось прощание с актером Геннадием Юхтиным 12:23
"Анчартед" снова возглавил российский прокат 11:59
Появился тизер анимационного фильма "Три кота и море приключений" 11:50
⧣ Россия
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Галь Гадот поблагодарила фигуристку Трусову за ее воплощение Чудо-женщины 21.02.2022
Названы место и время похорон умершего от COVID-19 Бориса Невзорова 21.02.2022
Вышел первый трейлер "The Телок" с Биковичем и Акиньшиной 21.02.2022
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
У переболевшей COVID-19 певицы МакSим начались проблемы с голосом 21.02.2022
Фронтмен группы The Sadies Даллас Гуд умер в 48 лет 21.02.2022
Джастин Бибер заразился коронавирусом 20.02.2022
⧣ рок-н-ролл
Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Питер Джексон назван самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса 09.02.2022
Умер "крестный отец" группы Metallica Джон Зазула 03.02.2022
Американец с обложки альбома Nirvana подал повторный иск против группы 14.01.2022