Светлана Сурганова перенесла гастрольный тур из-за болезни

Светлана Сурганова вынуждена была перенести свой февральский гастрольный тур из-за болезни. Об этом сообщается в социальных сетях певицы.

Вообще-то у группы "Сурганова и оркестр" на февраль было запланировано девять концертов. Но в начале месяца стало известно о болезни певицы.

Диагноз Сурганова и ее коллеги не называли, но в своих постах указывали, что в нынешнее время от больничного никто не застрахован. Тогда же на апрель были перенесены выступления в Ярославле, Иваново, Костроме и Вологде.

Неделю назад Сурганова выступила с видеообращением к поклонникам, в котором рассказала, что выздоровела и вторая часть тура состоится.

21 февраля Светлана Сурганова должна была выступить в Нижнем Новгороде и еще накануне днем команда певицы сообщала, что все хорошо и концерт состоится. Но на сцену Светлана Сурганова так не вышла из-за ухудшения самочувствия.

А уже 22 февраля стало известно: концерты Казани, Самаре, Саратове и Оренбурге также перенесены. Новая дата выступлений не определена, ориентировочно это будет июнь 2022 года.

Поклонники коллектива с пониманием отнеслись к ситуации. В социальных сетях Светлане Сургановой дают множество советов, как вылечиться от всех болезней народным средствами.