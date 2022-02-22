В Петропавловке прозвучит полуденный выстрел в честь cтолетия ТЮЗа

23 и 24 февраля в петербургском Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею.

23 февраля 1922 года спектаклем "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова в постановке Александра Брянцева в здании на Моховой улице открылся театр. Этот спектакль пережил несколько возобновлений и остается в репертуаре ТЮЗа до сих пор.

23 февраля в 13 часов состоится установка и открытие скульптуры "Конек-Горбунок". Над ее созданием работал Григорий Потоцкий - художник, президент и основатель Международной академии доброты. Картины и скульптуры мастера представлены более чем на 160 выставках в России и за рубежом. Его знаменитая бронзовая скульптура "Одуванчик" была установлена перед зданием театра 4 сентября 2021 года на открытии 100-летнего сезона.

В 14 часов в фойе торжественно откроется 50-я выставка "Театр - глазами детей". Вместе с артистами театра одним из членов жюри выступит Семен Пастух, известный сценограф, обладатель многих театральных премий, автор декорационного оформления спектаклей ТЮЗа "Ромео и Джульетта", "Антигона".

В 15 часов по традиции сыграют спектакль "Конек-Горбунок". На этот раз участвовать в нем пригласили артистов со всего мира - тех, кто когда-то служил в труппе ТЮЗа, создавал его историю и выходил на сцену в "Коньке-Горбунке".

24 февраля в полдень в Петропавловской крепости состоится церемония полуденного выстрела в честь юбилея ТЮЗа. А вечером в Зимнем саду верхнего зрительского фойе театра произойдет особенное мемориальное событие: торжественная закладка сейфа с посланием потомкам, письмом от современного поколения сотрудников театра - к поколению 2072 года, свидетелям 150-летнего юбилея ТЮЗа.

Как сообщает пресс-служба, письмо в будущее прочитает народная артистка России Ирина Соколова, после чего оно будет помещено в специальный сейф. Сейф в стеклянной капсуле будет храниться в театре на протяжении полувека. Через 50 лет потомки смогут прочесть послание и узнать, чем жил, чем гордился, к чему стремился театр, обращенный к "племени молодому, незнакомому" в годы своего столетия.

Затем зрителей пригласят в Большой зал на праздничный спектакль-концерт "Планета ТЮЗ", посвященный истории театра с момента его основания выдающимся режиссером и педагогом Александром Брянцевым до сегодняшнего дня. Сценарий представления основан на подлинных документах, в том числе дневниках, воспоминаниях, выступлениях самого Александра Брянцева. Прозвучат подлинные голоса актеров и режиссеров ТЮЗа, будут показаны уникальные архивные фото и киноматериалы, многие из них зрители увидят впервые.