В Астраханской области украли пожертвования прихожан из кафедрального Свято-Троицкого собора

О дерзком преступлении в полицию сообщил настоятель храма.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что, по словам настоятеля, многие верующие обращались с молитвой о даровании детей или исцелении от недугов к Божией Матери у Ее святого образа и получали просимое. По древней православной традиции в знак благодарности они передавали в дар цепочки, кресты и кольца, которые помещались перед иконой под стеклом киота. Воры, сорвав замок, проникли в храм через боковой вход, вскрыли киот с драгоценностями, забрали их и скрылись.

Преступников вычислили и задержали сотрудники отдела МВД России по Енотаевскому району.

Как выяснилось, на преступление пошли двое ранее судимых местных жителей, они уже сознались в содеянном.

Часть похищенного полицейские обнаружили в ломбардах и по адресу проживания одного из фигурантов. Начальник отдела МВД России по Енотаевскому району подполковник полиции Александр Мещеряков и его подчиненные вернули похищенные ценности в храм.

Настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора иерей Сергий (Черкасов) поблагодарил полицейских за профессиональную и оперативную работу: "Было видно по сотрудникам, что они не просто исполняют свой долг. Они выполняют это по зову сердца, по велению души. Чувствовалось, что люди понимают, что такое святыня, что такое святость, что такое храм Божий. Поэтому я искренне благодарен сотрудникам Енотаевского уголовного розыска за содействие".