Житель Волгограда инсценировал свое похищение, чтобы не ходить на работу

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления" в отношении 42-летнего жителя Волгограда, сообщает СК по региону.

Долгие новогодние каникулы, видимо, настолько расслабили мужчину, что он решил продлить праздники до 20 января. Для объяснения десятидневного отсутствия на работе, и избежать увольнения за прогулы, он сообщил в полицию, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали. Так он рассчитывал получить от правоохранителей официальный документ, подтверждающий его отсутствие по месту работы.

Однако, путаясь в показаниях, мужчина не смог объяснить все детали похищения, и в результате сознался в содеянном.

Минимальное наказание по данной статье составляет штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, в ином случае прогульщика могут осудить на два года лишения свободы.