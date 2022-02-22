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22.02.2022 11:12
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку избиения школьницы в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус

СК организовал собственную проверку инцидента в копейской школе, где двое учеников избили девятилетнюю одноклассницу и бросили ее лежать в снегу.

"Предстоит проверить достоверность изложенных фактов и дать процессуальную оценку, в том числе и действиям учителей, не оказавших пострадавшей необходимую помощь, - сообщили в ведомстве - Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления СК по Челябинской области".

Как уже писала "РГ", об инциденте стало известно от матери пострадавшей девочки написавшей о нем в одном из пабликов. Она рассказала, что дочка восемь минут лежала без сознания, пока учительница не растормошила ее, и не отправила домой, не вызвав "скорую".

В полиции рассказали, что личности школьников уже установлены. С ними и их родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В школе организованы профилактические мероприятия.

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