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22.02.2022 09:45

"Россети ФСК ЕЭС" повышают надежность электроснабжения Уральского региона

"Россети ФСК ЕЭС" начала реализацию годового плана по установке опор на линиях электропередачи Свердловской области
Фото: Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала Фото: Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала
Фото: Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала

В 2022 году в Свердловской области будут заменены 18 опор на шести магистральных линиях электропередачи. Объем финансирования - порядка 36 млн рублей. Это повысит надежность электроснабжения региона с численностью населения более 4,29 млн человек.

В настоящее время работы проходят на ЛЭП 220 кВ "БАЭС - Мраморная", где устанавливают 3 новых опоры. Высота опоры - 26 метров, вес - 7 тонн, изготовлена на заводе ЖБИ в Ярославской области. При установке опоры задействовано 8 единиц техники и 18 человек персонала.

Энергетики применяют более усовершенствованную модель железобетонных опор - она состоит из двух сборных секций, что существенно снижает стоимость транспортировки (при перевозке не нужно использовать машины сопровождения) и расширяет возможности по местам складирования. Также, при необходимости, можно заказать секционированную опору с третьей секцией, высотой 5 метров, выполняющей роль фундамента, что позволяет увеличивать вертикальные габариты от проводов ЛЭП до пересекаемых объектов без ее реконструкции. Это существенно экономит физические и финансовые затраты.

Линия электропередачи 220 кВ "Белоярская АЭС - Мраморная" имеет протяженность 142 км. Энергообъект участвует в схеме выдачи мощности Белоярской АЭС, а также в транзите электроэнергии Свердловская область - Челябинская область.

Материал предоставлен филиалом "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала

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