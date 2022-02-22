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22.02.2022 09:02
Рубрика: Культура

Свердловская музкомедия сыграла "Екатерину Великую" в трехсотый раз

Текст: Марина Порошина
Фото: Татьяна Андреева
Мюзикл, премьера которого состоялась 14 лет назад, критики уже сегодня называют легендарным, понимая, что он вошел в историю российского музыкального театра.

"Музыкальные хроники времен Империи", рассказывающие о временах правления Екатерины II, были созданы композитором Сергеем Дрезниным, драматургами Михаилом Рощиным и Александром Анно (стихи Александра Анно, Михаила Салтыкова) и режиссером-постановщиком Ниной Чусовой специально для Свердловского театра музыкальной комедии. И воплощены с поистине имперской роскошью и размахом, которые до сих пор удивляют и восхищают зрителей.

Гигантская трехэтажная декорация "Зимнего дворца" занимает практически всю сцену, а ее установка требует более 20 часов. Гардероб тоже под стать императорскому - 400 костюмов, 250 пар обуви, 400 головных уборов. В то время он стал одним из самых дорогостоящих, его бюджет составил 17 миллионов рублей. И эти очень серьезные вложения оправдали себя: первый исторический блокбастер в музыкальном театре в России за 14 лет "заработал" 120 миллионов рублей. А сразу после премьеры получил две "Золотых маски", которые были присуждены Павлу Каплевичу ("Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре") и исполнительнице роли Фике Марии Виненковой ("Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле").

В действе занята вся труппа, но одна актриса сыграла все 300 спектаклей - это народная артистка России Надежда Басаргина, исполняющая роль императрицы Елизаветы.

Мюзикл побывал на гастролях в Минске, Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и многих городах России.

В Екатеринбурге поставили "идеальный мюзикл"
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