Житель Кургана под видом сотрудника МЧС продавал пенсионерам датчики дыма

Двадцатилетнего жителя Кургана приговорили к реальному сроку за обман пожилых людей. По информации облпрокуратуры, он притворялся работником МЧС и продавал им датчики дыма по завышенным ценам.

Правоохранительные органы установили, что молодой человек под предлогом проверки пожарной безопасности заходил в квартиры пенсионеров, и обманывал их, говоря, что им грозит штраф из-за отсутствия извещателей.

Если старики верили - предлагал купить у него датчик за 30 000 рублей, при том, что реальная стоимость его - всего 500 рублей.

В одном из случаев аферист не ограничился продажей ненужного оборудования, а еще и поживился имуществом покупателя: якобы с целью проверки водяных фильтров украл у бабушки 35 000 рублей с полки в шкафу.

Молодой человек признан виновным по статьям о мошенничестве и краже, и осужден на три года в колонии общего режима.