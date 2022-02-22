Российские беспилотники представили на выставке в ОАЭ

В столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит международная выставка и конференция беспилотных систем UMEX- 2022. Россию представляет "Рособоронэкспорт".

"Мы успешно продвигаем на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е" и "Орион-Э", БЛА-камикадзе "Куб-Э", а также готовимся к выводу на внешний рынок большой линейки аппаратов: сверхлегких, тяжелых ударных, беспилотников вертолетного типа и мультироторных", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Тематика беспилотных систем сегодня вызывает огромный интерес на Ближнем Востоке, обладающем значительным потенциалом к оснащению своих силовых структур высокотехнологичной продукцией. Этот сегмент рынка является одним из наиболее перспективных в регионе.

"Наряду с ростом спроса на беспилотную технику отмечается повышенное внимание к системам обнаружения и подавления БЛА. Эта продукция особо актуальна в ближневосточном регионе, где периодически происходят террористические атаки с применением дронов. "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам широкий спектр средств для оснащения как силовых структур и армейских подразделений, так и частных компаний, занятых в охране инфраструктурных объектов, предприятий нефтегазовой отрасли и стратегически важных организаций", - добавил Александр Михеев.

Как сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта", сейчас рассматривается сотрудничество по экспорту отдельных образцов средств противодействия БЛА, например, "Репеллент", "Репеллент-Патруль", "Купол", "Рубеж-автоматика", "Пищаль". Кроме того, компания разработала и предлагает своим партнерам комплексную систему противодействия беспилотникам, сочетающую в себе средства РЭБ и комплексы ПВО различных классов.