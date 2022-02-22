Постановление правительства Саратовской области от 22 февраля 2022 года № 112-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 22 февраля 2022 года № 6 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

признать утратившими силу часть вторую пункта 1.1, часть вторую пункта 1.2, часть третью пункта 1.3, часть четвертую пункта 1.4, пункт 1.5, часть четвертую пункта 1.7, часть вторую пункта 1.14, пункты 1.23-1.26, 1.28, 9;

часть вторую пункта 1.20 изложить в следующей редакции:

"Государственному автономному учреждению Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" с 15 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года включительно осуществлять оказание услуг только по предварительной записи.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







